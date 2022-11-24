За минувшие сутки в Латвии зарегистрирован 541 новый случай заражения Covid-19, получено сообщение о смерти одного зараженного коронавирусом пациента, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлен 541 новый случай Covid-19, скончался один человек
Выявлен 541 новый случай Covid-19, скончался один человек
Вчера поступило сообщение о смерти одного больного Covid-19 в возрасте от 70 до 79 лет.
За это время было выполнено 3033 теста на Covid-19, 17,8% из них оказались положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 274,2 до 279,1 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6086 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 961 627 случаев заражения.
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