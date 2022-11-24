Выявлен 541 новый случай Covid-19, скончался один человек

Вчера поступило сообщение о смерти одного больного Covid-19 в возрасте от 70 до 79 лет.

За это время было выполнено 3033 теста на Covid-19, 17,8% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 274,2 до 279,1 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6086 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 961 627 случаев заражения.