Кто из тренеров сборных на ЧМ-2022 зарабатывает больше всех?

Для сравнения, наставник аргентинцев Лионель Скалони получает €2,6 млн, а поляк Чеслав Михневич - €0,5 млн. А вот тренер Саудовской Аравии Эрве Ренар, который в первом туре обыграл Аргентину, зарабатывает скромные €1,1 млн.

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия

В группе "D" самый большой разрыв между первым и четвёртым тренером: француз Дидье Дешам (€3,8 млн) получает в 29 раз больше, чем Джалал Кадери из Туниса (€0,13 млн). Кадери - с отрывом самый низкооплачиваемый тренер на ЧМ-2022.

Группа E: Испания, Япония, Германия, Коста-Рика

Ханс-Дитер Флик зарабатывает больше всех среди тренеров команд на ЧМ-2022. Зарплата немца - €6,5 млн. В этой же группе испанец Луис Энрике (€1,15 млн), японец Хадзиме Мориясу (€1,05 млн) и Луис Ф. Суарес (€0,35 млн).

Группа F: Бельгия, Хорватия, Канада, Марокко

Серебряный призёр ЧМ-2018 Златко Далич зарабатывает 550 тысяч евро в год. Больше хорвата зарабатывают и тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес (€1,2 млн) и наставник Марокко Валид Реграги (€0,92 млн). Меньше всех в этой четвёрке у Джона Хердмана (€0,48 млн), но он наверняка понимал, что в Канаде, чтобы много зарабатывать, надо тренировать не футболистов, а хоккеистов.

Группа G: Бразилия, Камерун, Швейцария, Сербия