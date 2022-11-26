Если футболисты, выступающие на чемпионате мира в Катаре, постоянно на виду, то в тени остаются тренеры, которые руководят своими подопечными. Там тоже хватает личностей с интересными биографиями. Ещё интереснее то, сколько получают главные тренеры национальных команд.
Кто из тренеров сборных на ЧМ-2022 зарабатывает больше всех?
Группа А: Эквадор, Нидерланды, Катар, Сенегал
Главный тренер голландцев Луи ван Гал - не только самый высокооплачиваемый тренер в этой группе, но и самый возрастной на всём турнире. Этим летом ему исполнился 71 год. 2,9 млн евро в год - отличная прибавка к пенсии. Меньше всех в этой группе зарабатывает сенегальский специалист Алиу Сиссе - €0,31 млн.
Группа В: Англия, США, Уэльс, Иран
Судя по инсайдам Sky Sports, главный тренер Уэльса Роб Пейдж зарабатывает меньше всех в Европе - €0,38 млн. Немного лучше дела обстоят у тренера Ирана Карлуша Кейруша (€0,89 млн). Наставник сборной США Грег Берхалтер получает €1,25 млн, а лидером в этой четвёрке является тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, у которого впечатляющая сумма в €5,8 млн.
Группа С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия
Здесь всё максимально интересно. Главный тренер сборной Мексики получает €2,9 млн - это пятый результат среди всех тренеров на мундиале. Не очень понятно, чем руководствовалось руководство мексиканской команды, ведь это не стыкуется ни с уровнем тренера, ни с уровнем сборной.
Для сравнения, наставник аргентинцев Лионель Скалони получает €2,6 млн, а поляк Чеслав Михневич - €0,5 млн. А вот тренер Саудовской Аравии Эрве Ренар, который в первом туре обыграл Аргентину, зарабатывает скромные €1,1 млн.
Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия
В группе "D" самый большой разрыв между первым и четвёртым тренером: француз Дидье Дешам (€3,8 млн) получает в 29 раз больше, чем Джалал Кадери из Туниса (€0,13 млн). Кадери - с отрывом самый низкооплачиваемый тренер на ЧМ-2022.
Группа E: Испания, Япония, Германия, Коста-Рика
Ханс-Дитер Флик зарабатывает больше всех среди тренеров команд на ЧМ-2022. Зарплата немца - €6,5 млн. В этой же группе испанец Луис Энрике (€1,15 млн), японец Хадзиме Мориясу (€1,05 млн) и Луис Ф. Суарес (€0,35 млн).
Группа F: Бельгия, Хорватия, Канада, Марокко
Серебряный призёр ЧМ-2018 Златко Далич зарабатывает 550 тысяч евро в год. Больше хорвата зарабатывают и тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес (€1,2 млн) и наставник Марокко Валид Реграги (€0,92 млн). Меньше всех в этой четвёрке у Джона Хердмана (€0,48 млн), но он наверняка понимал, что в Канаде, чтобы много зарабатывать, надо тренировать не футболистов, а хоккеистов.
Группа G: Бразилия, Камерун, Швейцария, Сербия
Тите занимает четвёртое место среди всех тренеров на мундиале (€3,6 млн). Специалист уже давно работает в сборной Бразилии и если с таким составом он не сможет победить в Катаре, то есть вероятность, что и такой зарплаты у него больше не будет.
Мурат Якин в сборной Швейцарии получает €1,6 млн. Это на миллион больше, чем у сербского специалиста Драгана Стойковича. Замыкает этот квартет камерунец Ригобер Сонг (€0,34 млн).
Группа H: Гана, Португалия, Уругвай, Южная Корея
С такой же зарплатой как у Сонга вынужден мириться тренер Ганы Отто Аддо. А вот зарплата Диего Алонсо (€0,65 млн), чей Уругвай собирается удивлять в Катаре, никак не вяжется с уровнем команды.
В Южной Корее привыкли назначать европейских тренеров, а те привыкли требовать высокие зарплаты. Португалец Паулу Бенту не стал исплючением и зарабатывает €1,6 млн.
€2,25 млн - зарплата Фернанду Сантуша в сборной Португалии. Много? Ну а вы согласились бы тренировать команду с капризным Криштиану Роналду за меньшие деньги?
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