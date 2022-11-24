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Пиленс: Еще предстоит много работы над правительственной декларацией

rus.tvnet.lv/LETA
Пиленс: Еще предстоит много работы над правительственной декларацией
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Улдис Пиленс
Улдис Пиленс Фото: Edijs Pālens/LETA

Над декларацией будущего правительства еще предстоит много работать, сказал один из основателей партийного объединения "Объединенный список" (ОС) Улдис Пиленс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

"Предстоит многое сделать, потому что этот метод - писать декларацию "снизу" без политики, без расстановки приоритетов "сверху" привел к созданию проекта, в котором приоритетные вопросы смешиваются с тактическими вопросами второго уровня", - сказал он.

Пиленс отметил, что ОС просто принял четыре министерства, предложенные премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") "без дискуссий о лучшем размещении сил".

Говоря о работе над декларацией правительства, Пиленс заявил, что пока существует только проект, который содержит почти 400 пунктов. В проекте пока не отражены межотраслевые связи, добавил политик.

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