Сейм начал рассмотрение поправок о вице-министрах и новом министерстве

Депутат от оппозиции Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) заявил, что введение вице-министров нарушает парламентский процесс, поскольку правительству предоставляется свобода назначать вице-министров и определять их компетенцию. Валайнис напомнил слова спикера Сейма Эдварда Смилтенса ("Объединенный список") о том, что в парламентском государстве Сейм является определяющей силой.

Законопроект предусматривает, что вице-министр ведает определенными сферами политики и имеет право быть советником на заседаниях правительства. Вице-министров будет назначать премьер-министр.

Также на рассмотрение комиссий переданы поправки к закону об устройстве Кабинета министров, которые предусматривают создание новой должности - министра климата и энергетики.