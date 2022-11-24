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Сейм начал рассмотрение поправок о вице-министрах и новом министерстве

rus.tvnet.lv/LETA
Сейм начал рассмотрение поправок о вице-министрах и новом министерстве
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Голосование во время заседания Сейма
Голосование во время заседания Сейма Фото: Paula Čurkste/LETA

Сегодня Сейм передал на рассмотрение юридической комиссии поправки к закону об устройстве государственного управления, которые необходимы для воплощения в жизнь плана будущей коалиции по введению вице-министров.

Депутат от оппозиции Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) заявил, что введение вице-министров нарушает парламентский процесс, поскольку правительству предоставляется свобода назначать вице-министров и определять их компетенцию. Валайнис напомнил слова спикера Сейма Эдварда Смилтенса ("Объединенный список") о том, что в парламентском государстве Сейм является определяющей силой.

Законопроект предусматривает, что вице-министр ведает определенными сферами политики и имеет право быть советником на заседаниях правительства. Вице-министров будет назначать премьер-министр.

Также на рассмотрение комиссий переданы поправки к закону об устройстве Кабинета министров, которые предусматривают создание новой должности - министра климата и энергетики.

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