Японские футбольные болельщики, несмотря на историческую победу в матче чемпионата мира над сборной Германии, не отступили от своих принципов и после игры навели порядок на трибунах стадиона.
ВИДЕО ⟩ Японские болельщики убрали мусор со стадиона после победы над Германией
Хотя немцы доминировали в первом тайме (12:1 ударов по воротам, 81% против 19% владения мячом) и первыми открыли счёт, японцы отыгрались во втором тайме и одержали неожиданную победу - 2:1.
Несмотря на то, что у японцев был повод для большого праздника, футбольные болельщики остались верны своим принципам, о которых говорилось уже на предыдущем чемпионате мира в России.
Японцы после игры прибрались за собой на трибунах стадиона.
Even after a famous win at the World Cup, Japan fans stayed behind to clean up ❤️ pic.twitter.com/BJnGEQWs6s— B/R Football (@brfootball) November 23, 2022
Такая образцовая привычка привлекла большое внимание в социальных сетях и во многих мировых СМИ.
"Уборка после футбольных матчей - это поведение, которому учат в школе, где дети убирают свои классы и коридоры", - цитирует BBC профессора социологии Осакского университета Скота Норта.
Один из японских футбольных болельщиков рассказал Al Jazeera, что в их культуре такое поведение считается само собой разумеющимся.
"То, что вы считаете особенным, на самом деле не является чем-то необычным для нас", - пожал плечами японский фанат по имени Данно.
В продолжении группового турнира сборная Японии 27 ноября сыграет с Коста-Рикой, а 1 декабря - с Испанией.
#Japan 🇯🇵 fans clean up stadium 🏟️ after World Cup win over Germany.— 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐄𝐫 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭 🌐 (@NationalEr_Int) November 23, 2022
Most Disciplined Society on Earth, led by Compassion & Humanity !!!
Respect from #Eritrea 🇪🇷!!!#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/iiHmFCF0qp
Following their historical win over Germany, Japan fans stayed to clean up the stadium ❤️👏 #SamuraiBlue pic.twitter.com/ABogrUVDjg— FCB One Touch (@FCB_OneTouch) November 23, 2022