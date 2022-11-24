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ВИДЕО ⟩ Японские болельщики убрали мусор со стадиона после победы над Германией

rus.tvnet.lv
Японские болельщики убрали мусор со стадиона после победы над Германией
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Японские болельщики
Японские болельщики Фото: AP/Scanpix

Японские футбольные болельщики, несмотря на историческую победу в матче чемпионата мира над сборной Германии, не отступили от своих принципов и после игры навели порядок на трибунах стадиона.

Хотя немцы доминировали в первом тайме (12:1 ударов по воротам, 81% против 19% владения мячом) и первыми открыли счёт, японцы отыгрались во втором тайме и одержали неожиданную победу - 2:1.

Несмотря на то, что у японцев был повод для большого праздника, футбольные болельщики остались верны своим принципам, о которых говорилось уже на предыдущем чемпионате мира в России.

Японцы после игры прибрались за собой на трибунах стадиона.

Такая образцовая привычка привлекла большое внимание в социальных сетях и во многих мировых СМИ.

"Уборка после футбольных матчей - это поведение, которому учат в школе, где дети убирают свои классы и коридоры", - цитирует BBC профессора социологии Осакского университета Скота Норта.

Один из японских футбольных болельщиков рассказал Al Jazeera, что в их культуре такое поведение считается само собой разумеющимся.

"То, что вы считаете особенным, на самом деле не является чем-то необычным для нас", - пожал плечами японский фанат по имени Данно.

В продолжении группового турнира сборная Японии 27 ноября сыграет с Коста-Рикой, а 1 декабря - с Испанией.

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