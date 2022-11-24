У мужчин кожа лица стареет медленнее и более постепенно, чем у женщин, поэтому об уходе за кожей часто задумываются только тогда, когда замечают первые признаки старения. Но только своевременный уход за кожей сохранит молодость клеткам кожи, даже в зрелые годы, когда уровень коллагена стремительно падает в силу естественных причин.
Этапы ухода за кожей лица для мужчин
Как мужчинам ухаживать за кожей лица каждый день, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
По своей структуре мужская кожа устроена иначе, чем женская. Хотя основные шаги по уходу за кожей одинаковы, продукты и их состав различаются. О красоте кожи, волос и ногтей в организме заботится коллаген, и у мужчин его на 25% больше, чем у женщин, поэтому кожа лица у них стареет заметно медленнее. Коллаген поддерживает необходимый уровень влаги в коже и придает коже упругость. Под действием гормона (тестостерона) сальные железы у мужчин также работают более интенсивно, вырабатывая больше кожного сала для восстановления естественного уровня влажности кожи. Однако при повышенной выработке кожного сала вырабатываемые жировые вещества скапливаются в порах вместе с пылью, бактериями и потом, образуя акне, вызывая покраснение и воспаление в верхнем слое кожи, поэтому особенно важно очищать кожу по утрам и вечерам или после посещения тренажерного зала, после сильного потоотделения.
Для ухода за жирной и проблемной кожей мужчинам доступен большой выбор средств легкой консистенции, которые матируют и увлажняют кожу, а вот для ухода за сухой, чувствительной или поврежденной кожей больший выбор можно будет найти на полках с предложением косметических средств для кожи в аптеках или в специализированных магазинах косметических средств.
"Относительно часто повторяю представителям сильного пола, что дермокосметика делится не по половому признаку, а по уходу за определенными проблемными зонами. Зачастую возникает обратное представление, поскольку продукцию чаще популяризируют представительницы прекрасного пола. Огромное значение также имеет и упаковка - мужчины отдают предпочтение практичным и простым в использовании средствам в тубах или упаковках с помпой. Кремы в банках выбирают реже. Несмотря на то, что мужская кожа стареет медленнее, ей тоже необходим уход. Коже понравятся средства с витамином С, ретинолом или нианцинамидом. В случае сухой кожи гиалуроновая кислота, глицерин, лактат натрия или UREA восстановят уровень влаги в коже. В свою очередь, жирность кожи уменьшают салициловая кислота, ниацинамид, масло зеленого чая или чайного дерева", - советует косметолог Иева Страуткалне.
Уход за мужской кожей лица по утрам
1. Очищение кожи. Кожу по утрам рекомендуется очищать от накопившегося за ночь пота и отмерших частичек кожи. Для очищения рекомендуется использовать гель или очищающую пенку. При розацеа или чувствительной коже рекомендуется использовать очищающее молочко. Если кожа не выраженно жирная, ее можно очистить мицеллярной водой, споласкивая ее. Мицеллярную воду нельзя оставлять на лице. Регулярное очищение и увлажнение кожи также могут помочь при вросших волосах на лице. Очищение эпидермиса от омертвевших частиц кожи очищает фолликулы, освобождая место для роста волос в правильном направлении.
2. Нанесение серума и/или крема. После очищения, коже необходимо питание и защита от внешних агрессивных факторов. Глубокие слои кожи рекомендуется увлажнять серумом, после которого наносить увлажняющий крем. Если сочетание обоих продуктов слишком "тяжелое" для кожи, достаточно будет воспользоваться одним из них. Зимой можно использовать питательные кремы, но мужской коже они могут не понравиться из-за густой текстуры. Питательный крем может не полностью впитываться в кожу, оставляя на ней слой лишнего крема. Кроме того, густые кремы могут закупоривать поры, вызывая воспаления.
3. Использование защитного крема от ультрафиолета и синего излучения. Независимо от времени года кожа сталкивается с различными агрессивными факторами, которые иссушают и повреждают эпидермис или верхний слой кожи – ветер, солнце, дождь, сухой воздух, синее излучение от экрана. Под воздействием агрессивных факторов в коже вырабатывается дополнительное кожное сало для ее защиты, в результате чего она становится более жирной. Ежедневно после увлажнения кожи следует наносить средства для защиты кожи с SPF и защитным фильтром от синего излучения света. Зачастую именно липкий и "тяжелый на ощупь" слой удерживает представителей сильного пола от использования средств, но в настоящее время существуют различные гелеобразные защитные кремы легкой консистенции, которые не сделают кожу липкой или тяжелой.
4. Один-два раза в неделю рекомендуется использовать маску для обновления эпидермиса или специальные скрабы для более глубокого очищения. Дополнительный уход позаботится об отшелушивании рогового слоя эпидермиса и обеспечении более глубокого увлажнения, делая его более здоровым.
Уход за мужской кожей лица по вечерам
1. Очищение кожи. Даже по вечерам кожу необходимо очищать от скопившейся за день пыли, омертвевших частичек кожи, пота и бактерий. Для очищения рекомендуется использовать гель или очищающую пенку. При розацеа или чувствительной коже рекомендуется использовать очищающее молочко.
2. Нанесение серума. После очищения кожи ее необходимо увлажнить, чтобы в течение ночи кожа восстанавливалась.
Уход за мужской кожей лица при бритье
Регулярное бритье травмирует кожу, поскольку сбриваются как волосы на лице, так и зрелые клетки кожи, обнажая чувствительный и еще несозревший слой клеток. Поэтому кожу перед бритьем необходимо подготовить, чтобы травмировать ее как можно меньше. Независимо от типа используемой бритвы, кожа травмируется в большей или меньшей степени, поэтому для ее защиты от раздражения, воспалений и закупорки пор необходимо соблюдать следующие этапы ухода за кожей:
1. Очистить кожу перед бритьем, чтобы кожный жир, бактерии, пот и пыль, находящиеся на верхнем слое кожи, не попали бы на поврежденные бритвой участки кожи.
2. Размягчить кожу и открыть поры теплым компрессом или принять теплый/горячий душ или ванну, где с помощью пара будет достигнут желаемый эффект.
3. Нанести гель или пену для бритья на влажную кожу, таким образом избегая дополнительного раздражения кожи.
4. После бритья нанести бальзам или лосьон после бритья. Эти средства содержат успокаивающие (календула, оксид цинка, экстракт ромашки) или освежающие (ментол, эвкалипт, масло чайного дерева) вещества, способствующие скорой регенерации кожи.
5. Нанести увлажняющий крем для дополнительной защиты кожи.
"Если кожа склонна к акне, рекомендуется пользоваться одноразовыми бритвами, которые рекомендуется выбрасывать после каждого раза использования. Таким образом, накопленные бактерии не будут переноситься на кожу вместе с бритвой. Если возникло воспаление, то кожу необходимо успокоить антисептиками локального действия", - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Важно запомнить!
- Серумы, кремы, лосьоны после бритья и защитные средства зимой следует наносить не менее чем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы дать им время полностью впитаться в кожу.
- Скажите "НЕТ" мытью лица мылом для тела или рук или гелем для душа - эти продукты нарушат естественный уровень pH кожи. Можно использовать специальное мыло для лица, однако следует учесть, что если его оставить открытым в мыльнице в ванной, оно со временем потеряет влагу и его состав может измениться.
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