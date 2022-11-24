Этапы ухода за кожей лица для мужчин

По своей структуре мужская кожа устроена иначе, чем женская. Хотя основные шаги по уходу за кожей одинаковы, продукты и их состав различаются. О красоте кожи, волос и ногтей в организме заботится коллаген, и у мужчин его на 25% больше, чем у женщин, поэтому кожа лица у них стареет заметно медленнее. Коллаген поддерживает необходимый уровень влаги в коже и придает коже упругость. Под действием гормона (тестостерона) сальные железы у мужчин также работают более интенсивно, вырабатывая больше кожного сала для восстановления естественного уровня влажности кожи. Однако при повышенной выработке кожного сала вырабатываемые жировые вещества скапливаются в порах вместе с пылью, бактериями и потом, образуя акне, вызывая покраснение и воспаление в верхнем слое кожи, поэтому особенно важно очищать кожу по утрам и вечерам или после посещения тренажерного зала, после сильного потоотделения.