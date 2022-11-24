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Эмболо помог Швейцарии обыграть Камерун, но не стал праздновать гол

rus.tvnet.lv
Эмболо помог Швейцарии обыграть Камерун, но не стал праздновать гол
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Футболисты сборной Швейцарии
Футболисты сборной Швейцарии Фото: EPA/Scanpix

Сборная Швейцарии одержала победу над Камеруном в своём первом матче на чемпионате мира в Катаре.
 

Матч проходил на стадионе "Эль-Джануб" в Эль-Вакре и завершился победой швейцарцев с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма, на 48-й минуте, забил нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо. Примечательно, что 25-летний футболист родился в Камеруне.

Увидев мяч в сетке, нападающий раскинул руки в стороны и продемонстрировал жест в виде извинений.

Камерунцы проиграли восьмой матч подряд на чемпионатах мира, в последний раз они побеждали на турнире Саудовскую Аравию в 2002 году.

После этой игры сборная Швейцарии набрала 3 очка и возглавила таблицу группу "G", у Камеруна 0 очков и последняя строчка. Сборные Сербии и Бразилии, которые также представляют группу "G", сыграют сегодня в 21:00.

В следующей игре Камерун встретится с Сербией, а Швейцария с Бразилией. Оба матча пройдут 28 ноября.

24 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё три матча:

  • 15:00, Уругвай - Южная Корея
  • 18:00, Португалия - Гана
  • 21:00, Бразилия - Сербия

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!

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