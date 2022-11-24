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В Риге запрещено находиться на льду водоемов

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В Риге запрещено находиться на льду водоемов
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Лед на водоеме. Иллюстративное фото
Лед на водоеме. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Согласно распоряжению исполнительного директора Рижского самоуправления, с четверга, 24 ноября, запрещено выходить и находиться на льду водоемов и прибрежных морских вод на административной территории Риги, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

С учетом текущих погодных условий и метеорологических прогнозов, на водоемах, расположенных на административной территории Риги, может образоваться недостаточно прочный слой льда, и нахождение на нем может быть опасным.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов определяется распоряжением исполнительного директора города. Его выполнение контролируется полицией самоуправления.

Ответственность за нахождение на льду определена в законе об административных штрафах за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

За нарушение закона применяется предупреждение или штраф в размере до 100 евро.

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