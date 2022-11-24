Роналду первым в истории забил голы на пяти чемпионатах мира

Встреча прошла в Дохе на "Стэдиум 974" и завершилась со счётом 3:2 в пользу португальской команды.

Первый тайм прошёл без забитых мяч, но при большом преимуществе португальской сборной. На 31-й минуте Криштиану Роналду забил, но перед этим судья зафиксировал фол португальца на сопернике и не засчитал взятие ворот.

Во втором тайме команды исправились и подарили зрителям пять забитых мячей. Сначала на 65-й минуте в ворота сборной Ганы был назначен очень спорный пенальти, который безупречно реализовал Криштиану Роналду. Радость португальцев длилась всего 8 минут пока Андре Айю не сравнял счёт.

На 78-й минуте португальцы вновь вышли вперёд благодаря голу Жоау Феликса, а ещё через две минуты вышедший на поле Рафаэл Леау увеличил преимущество Португалии.