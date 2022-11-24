Сборная Португалии одержала непростую победу над командой Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.
Роналду первым в истории забил голы на пяти чемпионатах мира
Встреча прошла в Дохе на "Стэдиум 974" и завершилась со счётом 3:2 в пользу португальской команды.
Первый тайм прошёл без забитых мяч, но при большом преимуществе португальской сборной. На 31-й минуте Криштиану Роналду забил, но перед этим судья зафиксировал фол португальца на сопернике и не засчитал взятие ворот.
Во втором тайме команды исправились и подарили зрителям пять забитых мячей. Сначала на 65-й минуте в ворота сборной Ганы был назначен очень спорный пенальти, который безупречно реализовал Криштиану Роналду. Радость португальцев длилась всего 8 минут пока Андре Айю не сравнял счёт.
На 78-й минуте португальцы вновь вышли вперёд благодаря голу Жоау Феликса, а ещё через две минуты вышедший на поле Рафаэл Леау увеличил преимущество Португалии.
На 89-й минуте Гана сумела отыграть один мяч - автором гола стал форвард Осман Букари. Африканские футболисты могли сравнять счёт в самом конце компенсированного времени, когда грубую ошибку допустил голкипер сборной Португалии Диогу Кошта. Вратарь забыл, что у него за спиной находится Иньяки Уильямс, который отобрал мяч, но подскользнулся и не смог нанести точный удар.
В этом матче лидер португальцев Криштиану Роналду установил ряд рекордов. 37-летний нападающий сыграл за Португалию на десятом крупном международном турнире. Ни одному европейцу подобное не удавалось.
Также Роналду стал первым игроком в истории, который забил голы на пяти чемпионатах мира.
На его счету стало 8 мячей на мировых первенствах и он догнал по количеству голов Диего Марадону и Ривалдо.
И ещё один любопытный факт о португальце: Роналду является единственным игроком без клуба среди всех футболистов, выступающих на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
В следующем матче португальцы 28 ноября сыграют с уругвайцами, а сборная Ганы встретится с командой Южной Кореи.
24 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоятся ещё один матч:
- 21:00, Бразилия - Сербия
За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!