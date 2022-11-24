С пятницы, 25 ноября, вступают в силу поправки к Уголовному закону и закону о дорожном движении, которые предусматривают введение уголовной ответственности за управление транспортным средством или обучение управлению им, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 1,5 промилле.
Важно! ⟩ Теперь за вождение в состоянии опьянения наступит уголовная ответственность
Теперь за вождение в состоянии опьянения наступит уголовная ответственность
Госполиция в Twitter напоминает, что уголовная ответственность предусмотрена также за вождение транспортного средства или обучение вождению транспортного средства в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.
Транспортное средство, принадлежащее лицу, совершившему уголовное правонарушение, подлежит конфискации, если лицо управляло им в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от проверки на наличие в организме опьяняющих веществ.
Данные Государственной полиции показывают, что, к сожалению, количество нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения не уменьшается.
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