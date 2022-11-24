В Смилтенском крае на 30% повысится плата за воду и канализацию

С 1 января 2023 года тариф на услуги водоснабжения составит 1,42 евро за кубический метр (м3) без налога на добавленную стоимость (НДС), а тариф на услуги канализации - 1,62 евро/м3 без НДС. Эти тарифы будут действовать до 30 апреля 2023 года.

С 1 мая 2023 года тариф на услуги водоснабжения составит 1,50 евро/м3 без НДС, а тариф на услуги канализации - 1,76 евро/м3 без НДС.

По сравнению с действующими тарифами Smiltenes NKUP с 1 января тариф на услуги водоснабжения повысится на 31,5%, или 0,34 евро, а тариф на услуги канализации - на 29,6%, или 0,37 евро.

Увеличение цены в денежном выражении с учетом НДС составляет 0,86 евро/м3. Повышение платы для домохозяйств зависит от пользовательских привычек. В среднем один человек использует около двух м3 воды в месяц, поэтому повышение цены составит около 1,72 евро на человека в месяц.

Как поясняет Smiltenes NKUP, пересмотр тарифов на услуги водного хозяйства основан на изменении включенных затрат, на которые повлияло расширение инфраструктуры водного хозяйства.

Тарифы планируется применить в Апе, Смилтене, Билске, Мери, Бломе, Видземе, Друсти, Гауйене, Грундзале, Силве, Палсмане, Рауне, Розе, Брутули, Калнамуйже, Трапене и Варини.

В настоящее время Smiltenes NKUP применяет тариф на услуги водоснабжения в размере 1,08 евро/м3 без НДС и тариф на услуги канализации в размере 1,25 евро/м3 без НДС, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг в 2014 году.

По информации Firmas.lv, оборот Smiltenes NKUP в прошлом году составил 1,58 млн евро, прибыль - 52 149 евро. Компания, принадлежащая самоуправлению Смилтенского края, была основана в 1992 году, ее основной капитал составляет 4 605 126 евро.