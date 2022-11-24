Главный фаворит ЧМ-2022 уверенно победил в первом матче

Матч проходил на стадионе "Лусаил Айконик" и завершился со счётом 2:0 в пользу сборной Бразилии. Дублем в матче отметился нападающий Ришарлисон.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, но при небольшом преимуществе сборной Бразилии. Во втором тайме южноамериканцы смогли реализовать своё преимущество в голы.

На 62-й минуте счёт открыл Ришарлисон, который оказался первым на добивании после удара Винисиуса. На 73-й минуте Ришарлисон оформил дубль ударом в падении, точный пас ему вновь отдал Винисиус. Второй гол получился очень эффектным и, скорее всего, войдёт в рейтинг самых красивых голов чемпионата мира.

В оставшееся время бразильцы полностью завладели инициативой и ещё несколько раз могли поразить ворота сербской команды. Дважды сборную Сербии от гола спасала штанга и перекладина ворот, а ещё в нескольких моментах превосходно действовал голкипер Ваня Милинкович-Савич.

За весь матч сербы не нанесли ни одного удара в створ ворот бразильской команды. Сербы за матч пробили четыре раза, все - мимо ворот. У Бразилии 24 удара, 10 из них пришлись в створ.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе "G", опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счётом 1:0. Следующий матч сборная Бразилии проведёт 28 ноября против Швейцарии. Сербия в этот же день сыграет с Камеруном.

25 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча :

12:00, Уэльс - Иран

15:00, Катар - Сенегал

18:00, Нидерланды - Эквадор

21:00, Англия - США

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