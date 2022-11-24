Сборная Бразилии стартовала с убедительной победы над Сербией на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Главный фаворит ЧМ-2022 уверенно победил в первом матче
Матч проходил на стадионе "Лусаил Айконик" и завершился со счётом 2:0 в пользу сборной Бразилии. Дублем в матче отметился нападающий Ришарлисон.
Первый тайм прошёл без забитых мячей, но при небольшом преимуществе сборной Бразилии. Во втором тайме южноамериканцы смогли реализовать своё преимущество в голы.
На 62-й минуте счёт открыл Ришарлисон, который оказался первым на добивании после удара Винисиуса. На 73-й минуте Ришарлисон оформил дубль ударом в падении, точный пас ему вновь отдал Винисиус. Второй гол получился очень эффектным и, скорее всего, войдёт в рейтинг самых красивых голов чемпионата мира.
Richarlison is actually such a baller man wow🙌👏👏#bra #BRASER #BRASRB #WorldCup2022 #Richarlison pic.twitter.com/XOa2OCUByO— C H R I S🥷 (@_ChrisFCB_) November 24, 2022
В оставшееся время бразильцы полностью завладели инициативой и ещё несколько раз могли поразить ворота сербской команды. Дважды сборную Сербии от гола спасала штанга и перекладина ворот, а ещё в нескольких моментах превосходно действовал голкипер Ваня Милинкович-Савич.
За весь матч сербы не нанесли ни одного удара в створ ворот бразильской команды. Сербы за матч пробили четыре раза, все - мимо ворот. У Бразилии 24 удара, 10 из них пришлись в створ.
Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе "G", опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счётом 1:0. Следующий матч сборная Бразилии проведёт 28 ноября против Швейцарии. Сербия в этот же день сыграет с Камеруном.
25 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча:
- 12:00, Уэльс - Иран
- 15:00, Катар - Сенегал
- 18:00, Нидерланды - Эквадор
- 21:00, Англия - США
За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!
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