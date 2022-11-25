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Скользкие дороги, снова снегопад: прогноз синоптиков на пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
Скользкие дороги, снова снегопад: прогноз синоптиков на пятницу
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Сильный снегопад в Риге
Сильный снегопад в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 25 ноября, в Латвии ожидается пасмурная погода, временами будет идти небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Дороги скользкие. Ветер - восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В Риге снег ожидается преимущественно в первой половине дня, небо будет затянуто облаками, будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха - около нуля.

Галерея: Снег в Риге. Ноябрь 2022 года

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