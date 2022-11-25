В пятницу, 25 ноября, в Латвии ожидается пасмурная погода, временами будет идти небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Скользкие дороги, снова снегопад: прогноз синоптиков на пятницу
Скользкие дороги, снова снегопад: прогноз синоптиков на пятницу
Дороги скользкие. Ветер - восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +2...-3 градуса.
В Риге снег ожидается преимущественно в первой половине дня, небо будет затянуто облаками, будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха - около нуля.
Галерея: Снег в Риге. Ноябрь 2022 года
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