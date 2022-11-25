Футболисты сборной Ирана вырвали победу в матче с командой Уэльса во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Первая красная карточка и невероятная победа Ирана
Игра прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане и завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Ирана.
Уже в начале встречи иранцы поразили ворота валлийцев, но судья после просмотра видеоповтора отменил гол Али Голизаде из-за офсайда. Во втором тайме иранские футболисты опять были близки к голу, но дважды команду Уэльса выручала штанга ворот.
На 87-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси. Это удаление стало первым на чемпионате мира в Катаре.
Счёт в матче был открыт на 9-й компенсированной минуте благодаря точному удару вышедшего на замену Роузбеша Чешми, который решился пробить из-за пределов штрафной. Уже после истечения компенсированного времени Иран организовал ещё одну атаку, которую завершил Рамин Резаян, изящно перекинув мяч мимо вратаря.
В другом матче группы "B" в пятницу сыграют команды Англии и США (начало - 21:00). Напомним, в первом туре Иран проиграл Англии со счётом 2:6, а валлийцы сыграли вничью с командой США (1:1). В заключительных туре 29 ноября Уэльс сыграет с Англией и Иран с США.
25 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё три матча:
- 15:00, Катар - Сенегал
- 18:00, Нидерланды - Эквадор
- 21:00, Англия - США
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