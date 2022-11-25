Одна из самых важных рождественских традиций, которая помогает многим из нас создать праздничное настроение - это украшение дома перед Рождеством.
Практические советы к зимним праздникам от дизайнера по интерьеру
Исходя из каждого типа декоратора - минималист, максималист, натуралист, ностальгирующий, любитель уюта - дизайнер IKEA по интерьеру делится советами, как со вкусом подготовить дом к зимним праздникам.
Минималист: чем меньше, тем лучше
Украшая дом к Рождеству, большая часть жителей Латвии - одна треть - называют себя минималистами, которым достаточно всего нескольких деталей*. При выборе декораций дизайнер по интерьеру для этой группы предлагает придерживаться простоты. Например, либо выберите один цвет и используйте разные текстуры и размеры украшений, либо обыграйте максимум три цвета. Если Вы все еще ищете подходящие цвета для украшений рождественской елки, то выберите одну цветную, нейтральную палитру. Например, серебряный с белым, или лен с деревянными или стеклянными украшениями.
"Минималистам следует избегать слишком большой концентрации только на рождественской елке, и избегать слишком большого количества украшений в доме. Однако внимание можно уделить нескольким местам в доме - елке, рождественскому столу и окнам. Просто используйте одинаковые украшения по всему помещению - их повторение создаст гармоничный вид. Сконцентрируйте все свои усилия там, оставив остальные пространства дома чистыми - это поможет создать эстетичный вид, не перегружая его", - советует дизайнер IKEA по интерьеру Рита Римке.
Ностальгирующий: бережное отношение к старым украшениям
Более пятой части жителей Латвии говорят, что они ностальгирующие, что касается рождественских украшений. Эта группа людей предпочитает сохранять традиции украшения из своего детства и бережно относиться к старым украшениям. Хорошая новость для ностальгирующих – одним из главных рождественских трендов этого года является ностальгия. Мы увидим много классических дуэтов зеленого и красного, традиционных узоров, елочных украшений, напоминающих о прошлом.
"Если у Вас есть всего несколько ностальгических элементов декора для Вашей рождественской елки, соберите их все вместе, а затем посмотрите, какая цветовая палитра подойдет к ним лучше всего. Дополняйте украшения, покупая однотонные, нейтральные или похожие по размеру украшения, чтобы Ваши ностальгические украшения были наиболее заметными на елке", - советует дизайнер по интерьеру. Она также предлагает дополнить коллекцию несколькими новыми цельными элементами декора.
Однако дизайнер по интерьеру советует помнить, что с украшениями, которые остались у Вас с детства, нужно обращаться бережно, особенно с их стеклянными и металлическими частями, так как они могут заржаветь или стать более чувствительными к свету и легко разбиться. Если это так, то замените сломанные части, аккуратно очистите их, упакуйте в отдельные бумажные пакеты, чтобы избежать раздавливания. Для тех, у кого есть гиперактивные "соседи" вроде детей, собак и кошек, держите ценные элементы декора подальше от рождественской елки и поместите их в качестве центрального элемента в более недоступное место, например, в вазу на обеденном столе или на более высокое место на книжной полке.
Максималист: хочу всего и сразу
Среди жителей Латвии почти каждый пятый - максималист, который говорит, что хочет всего и сразу - рождественская елка, красивый обеденный стол, свечи, гирлянды, да что угодно. Одна из типичных ошибок, которой следует избегать при декорировании - слишком много всего: украшений, различных тарелок, цветов, текстур, стилей, так как в конце концов это может выглядеть беспорядочно. Дизайнер по интерьеру рекомендует выбрать 1 основной цвет и форму украшений и дополнить его еще 2 оттенками или формами, а не выкладывать все цвета, которые у вас есть. Затем придерживайтесь цветовой палитры и основных зон внимания.
"Главное - не развешивать украшения по всему дому, а иметь сбалансированные, сгруппированные сочетания декора, которые создадут акцент. Цветовая палитра в этом случае может быть любой – от красных и зеленых цветов до натуральных нейтральных оттенков - важно продолжать использовать одну и ту же цветовую палитру во всем доме", - говорит дизайнер IKEA по интерьеру. Она добавляет, что все новые украшения должны соответствовать стилю вашего дома.
Любитель уюта: уют - превыше всего
Ровно столько же, сколько и максималистов, в Латвии есть и любителей уюта, которые считают, что когда речь идет об украшении дома к зимним праздникам, уют - превыше всего. Дизайнер по интерьеру говорит, что освещение и домашний текстиль определяют понятие уюта.
Поставьте на окна светильники или светодиодную гирлянду в кувшине и дополните украшения свечами. Украсьте свой дом текстилем - коврами, искусственным мехом, подушками, покрывалами. Холодное время года требует более насыщенных цветов, таких как красный, лесной зеленый, а также пушистых, мягких тканей, таких как бархат, мех и т.д. Однако выбирайте их в соответствии с интерьером - если интерьер и основная мебель светлых цветов, то насыщенные цвета будут с ней очень хорошо сочетаться, например, кремовый цвет дивана и красные, зеленые подушки. И наоборот, темный диван будет лучше смотреться с более светлыми покрывалами и подушками", - говорит Р. Римке.
Она дает небольшой совет: используйте прозрачную или полупрозрачную вазу и поместите в нее гирлянду, поставьте ее на обеденный или приставной столик, на полку или у окна.
Натуралист: предпочитаю украшения из натуральных материалов
И, наконец, каждый десятый из нас говорит, что предпочитает украшения из натуральных материалов или даже сделанные вручную. Натуральные украшения - один из самых больших ожидаемых трендов на Рождество 2022 года.
Основной источник вдохновения для создания украшений в таком стиле - прогулки по лесу. Даже если Ваш дом полон красок, Вы можете создать великолепный нейтральный эффект. Дизайнер по интерьеру предлагает использовать один или два цвета в Вашей цветовой палитре вместе с красивой нейтральной рождественской цветовой палитрой тон-в-тон. Льняная скатерть, коврики из натуральных материалов, бумаги, текстиля и елочные украшения ручной работы, натуральная или искусственная зелень - вот ключевые элементы для тех, кто симпатизирует этому образу.
"Соберите елочные или какие-то другие ветки, шишки и даже мох и дайте им высохнуть. Выберите льняную или белую скатерть для обеденного стола. Смешайте вазы разной высоты, наполните более высокие ветками, более низкие - шишками, добавьте свечи - результат будет изумительным. Если Вы любите делать что-то руками, то сделайте украшения для елки из сена, шерсти и дерева. Это создаст ощущение уюта", - советует дизайнер IKEA по интерьеру.
Об опросе
Онлайн опрос проводила компания Norstat в октябре 2022 года по заказу IKEA. В опросе приняли участия 500 жителей Латвии.
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