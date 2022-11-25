Практические советы к зимним праздникам от дизайнера по интерьеру

Максималист: хочу всего и сразу

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Среди жителей Латвии почти каждый пятый - максималист, который говорит, что хочет всего и сразу - рождественская елка, красивый обеденный стол, свечи, гирлянды, да что угодно. Одна из типичных ошибок, которой следует избегать при декорировании - слишком много всего: украшений, различных тарелок, цветов, текстур, стилей, так как в конце концов это может выглядеть беспорядочно. Дизайнер по интерьеру рекомендует выбрать 1 основной цвет и форму украшений и дополнить его еще 2 оттенками или формами, а не выкладывать все цвета, которые у вас есть. Затем придерживайтесь цветовой палитры и основных зон внимания.

"Главное - не развешивать украшения по всему дому, а иметь сбалансированные, сгруппированные сочетания декора, которые создадут акцент. Цветовая палитра в этом случае может быть любой – от красных и зеленых цветов до натуральных нейтральных оттенков - важно продолжать использовать одну и ту же цветовую палитру во всем доме", - говорит дизайнер IKEA по интерьеру. Она добавляет, что все новые украшения должны соответствовать стилю вашего дома.

Любитель уюта: уют - превыше всего

Фото: Пресс-фото

Ровно столько же, сколько и максималистов, в Латвии есть и любителей уюта, которые считают, что когда речь идет об украшении дома к зимним праздникам, уют - превыше всего. Дизайнер по интерьеру говорит, что освещение и домашний текстиль определяют понятие уюта.