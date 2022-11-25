Победительница "Мисс Латвия 2010" Алиса Мишковская вернулась из Доминикан, где участвовала в конкурсе красоты "Мисс Мультивселенная 2022". Домой Алиса привезла семь титулов.
Латвийка завоевала семь титулов красоты в Доминикане
Латвийка завоевала семь титулов красоты в Доминикане
Представительница Латвии стала второй вице-мисс конкурса, завоевала титул Miss Alpha female 2022, а также еще 5 титулов за отличное выполнение различных заданий.
Алиса также привезла домой корону королевы красоты.
В свою очередь, "Мисс Мультивселенная 2022" стала американка Стефани Елена Алмейда.
На фото Алиса - вторая красавица с правой стороны.
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