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Латвийка завоевала семь титулов красоты в Доминикане

rus.tvnet.lv
Латвийка завоевала семь титулов красоты в Доминикане
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Фото: Publicitātes foto

Победительница "Мисс Латвия 2010" Алиса Мишковская вернулась из Доминикан, где участвовала в конкурсе красоты "Мисс Мультивселенная 2022". Домой Алиса привезла семь титулов. 

Представительница Латвии стала второй вице-мисс конкурса, завоевала титул Miss Alpha female 2022, а также еще 5 титулов за отличное выполнение различных заданий.

Алиса также привезла домой корону королевы красоты.

В свою очередь, "Мисс Мультивселенная 2022" стала американка Стефани Елена Алмейда.

На фото Алиса - вторая красавица с правой стороны.​

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