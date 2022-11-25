Отменён следующий бой Болотника

Бой Болотника и Ричардса должен был пройти в субботу, 26 ноября, на арене "Уэмбли" в Лондоне. На кону поединка должен был быть пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Ожидается, что их поединок состоится в 2023 году.

32-летний Болотник за свою карьеру выиграл 19 из 26 боёв (8 нокаутом). В декабре 2020 года он одержал победу на турнире Golden Contract MTK Global, победив в решающем поединке немца Сержа Михеля. Победа на этом турнире принесла Болотнику двухлетний контракт на пять поединков. Многие известные боксёры находятся под эгидой MTK Global.

Свой последний поединок Болотник провёл в апреле этого года, одолев хорвата Хрвое Сепа, для которого это поражение стало первым в карьере.

Между тем, 32-летний Ричардс за свою профессиональную боксёрскую карьеру провёл 21 бой, из которых выиграл 17, проиграл три и один завершился вничью. Последний раз он выходил на ринг в мае и признал превосходство Джошуа Буатси.

Отметим, что главным поединком вечера 26 ноября станет бой между американцем Джермейном Франклиным и британцем Диллианом Уайтом, который этой весной проиграл своему соотечественнику Тайсону Фьюри.