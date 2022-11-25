Умер легендарный шведский хоккеист Бёрье Сальминг

В августе 2022 года Сальминг объявил, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь Лу Герига.

Большую часть своей 17-летней игровой карьеры Сальминг защищал цвета "Торонто Мэйпл Лифс". Он стал первым европейцем, который провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1000 матчей, а в общей сложности в 1148 играх регулярного чемпионата забил 150 голов и сделал 637 результативных передач.

Сальминг стал первой суперзвездой НХЛ из Швеции в частности и Европы вообще. В его активе также один сезон в составе "Детройта" (1989/1990).

Сальминг так и не смог завоевать Кубок Стенли, однако в 1996 году стал первым игроком из Швеции, которого выбрали членом Зала хоккейной славы НХЛ.

4 октября 2006 года игровой номер 21, под которым выступал Сальминг, был выведен из обращения в "Торонто". В 2017 году экс-защитник вошёл в список 100 величайших игроков НХЛ за всю историю организации.