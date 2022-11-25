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Выявлено 458 новых случаев Covid-19, скончался один человек

rus.tvnet.lv
Выявлено 458 новых случаев Covid-19, скончался один человек
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Тестирование на коронавирус.
Тестирование на коронавирус. Фото: Arvo Meeks

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 458 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти одного пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Вчера проведено 2955 тестов на Covid-19, 15,5% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 279,1 до 282,8 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6087 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 962 085 случаев заражения.

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