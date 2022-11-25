За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 458 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти одного пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 458 новых случаев Covid-19, скончался один человек
Выявлено 458 новых случаев Covid-19, скончался один человек
Вчера проведено 2955 тестов на Covid-19, 15,5% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 279,1 до 282,8 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6087 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 962 085 случаев заражения.
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