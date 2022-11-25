Снег и холод. Какую погоду ждать на выходных?

Во многих местах ожидается продолжительный снегопад, местами

в Латгале и Видземе снежный покров станет толще на 6-9 сантиметров.

Дороги будут скользкими.

Сохранится пасмурная погода, ветер, преимущественно восточный, будет слабым.

Температура воздуха ожидается в пределах +1...-5 градусов, местами на Курземском побережье воздух прогреется до +2...+3 градусов.

Аналогичные погодные условия ожидаются в начале следующей недели - в последних числах ноября. Небо будет затянуто облаками, ветер ожидается слабый восточный, юго-восточный, температура воздуха будет колебаться около нуля, временами ожидаются небольшие осадки.

Согласно прогнозу, в начале декабря погода станет более сухой, а температура воздуха начнет постепенно понижаться - как ночью, так и днем ожидаются заморозки, местами ниже десяти градусов.

В декабре сильных оттепелей не ожидается, и выпавший снег продержится до следующего года, по крайней мере в восточной части страны.