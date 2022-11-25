В последнюю субботу и воскресенье ноября (26 и 27 числа) в Латвии будет идти снег, больше осадков выпадет в восточных регионах, меньше - в Курземе, прогнозируют синоптики.
Снег и холод. Какую погоду ждать на выходных?
Во многих местах ожидается продолжительный снегопад, местами
в Латгале и Видземе снежный покров станет толще на 6-9 сантиметров.
Дороги будут скользкими.
Сохранится пасмурная погода, ветер, преимущественно восточный, будет слабым.
Температура воздуха ожидается в пределах +1...-5 градусов, местами на Курземском побережье воздух прогреется до +2...+3 градусов.
Аналогичные погодные условия ожидаются в начале следующей недели - в последних числах ноября. Небо будет затянуто облаками, ветер ожидается слабый восточный, юго-восточный, температура воздуха будет колебаться около нуля, временами ожидаются небольшие осадки.
Согласно прогнозу, в начале декабря погода станет более сухой, а температура воздуха начнет постепенно понижаться - как ночью, так и днем ожидаются заморозки, местами ниже десяти градусов.
В декабре сильных оттепелей не ожидается, и выпавший снег продержится до следующего года, по крайней мере в восточной части страны.
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