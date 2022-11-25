Заканчивается рабочая неделя. Надеемся, что всех ждут интересные выходные. А между тем, RUS TVNET собрал все самое важное, что произошло в пятницу, 25 ноября.
ГЛАВНОЕ ЗА 25 НОЯБРЯ ⟩ Отставка мэра Юрмалы, в жилой зоне "заблудился" автобус и самые большие зарплаты в Латвии
Новости Латвии:
В день вступления в силу приговора, которым многолетний председатель Юрмальской городской думы Гатис Трукснис (Союз зеленых и крестьян/Латвийская зеленая партия) признан виновным в подделке документов, он утратил депутатский мандат, выяснило агентство LETA в самоуправлении.
Многострадальный Деглавский мост - это боль жителей Плявниеков и Пурвциемса, которые уже несколько лет (с некоторыми перерывами) каждое утро проводят в пробке. В среду, 23 ноября, ситуация на мосту заметно ухудшилась. Многие рижане больше часа провели в пути, добираясь в центр города.
Оператор системы распределения природного газа AS Gaso представил в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) новые тарифы на услуги по распределению природного газа, которые предусматривают увеличение как переменной части тарифа, так и фиксированной части, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
В соцсетях появилась информация и фото с автобусом Rīgas satīksme 51-го маршрута, который застрял в жилой зоне в рижском микрорайоне Дрейлини. Интересно, что в том месте маршрут автобуса вообще не пролегает. RUS TVNET разбирался в ситуации.
В последние дни пропагандистские СМИ в России и Беларуси показали видео, на котором видно, как сносят пешеходный мост через Зилупе. Согласно общедоступной информации, мост соединил Латвию и Беларусь.
В 2020 году самые большие зарплаты в Латвии были у капитанов судов и пилотов самолетов и технических специалистов, однако в этом году ситуация значительно изменилась.
На Яунциемском кладбище в Риге покоятся отец и мать двоюродного брата Маргариты. В семейной могиле четыре места. Однако неожиданно третья могила оказалась занятой, сообщает передача Bez Tabu.
Кремлевские пропагандистские СМИ выпустили материал, рассказывающий о возможном нападении польских войск на Беларусь. Сюжет был проиллюстрирован видеозаписью военного парада в Латвии 18 ноября, сообщает "УНИАН".
Груз гашиша, найденный в прошлом году в грузовике под Екабпилсом, помог сотрудникам правоохранительных органов в рамках международной операции задержать 44 члена организованных преступных группировок в десяти странах, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За рубежом:
События минувшей недели стали настоящим триумфом для кремлевских пропагандистов. С большим удовлетворением и чувством победы они сообщали об украинской ракете, которая упала на Польшу, унеся жизни двух человек. По мнению идеологов государства-агрессора, первоначальные обвинения Запада в адрес России лишь служат доказательством подлости блока НАТО.
В Украине после массовых обстрелов российскими ракетами - серьезные проблемы с энерго- и водоснабжением. Столица Киев - одна из 15 областей Украины, где ситуация наиболее тяжелая.
Отправка белорусских солдат в Украину усугубит ситуацию и "не решит проблему", заявил в четверг, 24 ноября, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, говоря о войне России против Украины.
По данным базирующейся в Нидерландах Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), более 15 000 человек пропали без вести на войне в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете Financial Times, что Украина намерена вернуть себе все свои территории, включая Крым.
Интересное чтиво:
В Канаде фельдшер скорой помощи Джейми Эриксон, приехавшая на вызов, не поняла, что спасает собственную дочь. Об этом рассказывает "Сноб" со ссылкой на The Guardian.
Вчера, 24 ноября, в полицию Эстонии поступило необычное сообщение: ночью со двора пропали гуси. Хозяйка подозревала, что это дело рук вора.
Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк вместе с коллективом сейчас находится в турне по Америке. В интервью YouTube-каналу "Олицкая" музыкант рассказал, что еще до 2014 года его просили читать рэп на русском, но он отказывался.
Карьера Диего Марадоны длилась 18 лет, а его футбольное путешествие охватило несколько континентов. Он получил известность в составе каталонской "Барселоны", престижной итальянской команды "Наполи" и достиг самых высочайших вершин со сборной Аргентины. Легендарный 10-й номер почти всегда был одет в оттенки синего. Прошло два года, как ушёл из жизни этот великий футболист и одновременно неоднозначная, скандальная личность. Вспоминая легенду, давайте взглянем на истории людей, у которых есть воспоминания о Марадоне.
В середине осени стало известно, что канал "ТНТ" готовит фильм-пародию "СамоИрония судьбы", который выйдет на экраны телевизоров россиян перед Новым годом. Теперь появились первые кадры и подробности. Последовала и реакция в Twitter.
В пятницу, 25 ноября, украинская певица Светлана Лобода опровергла информацию о том, что она добавлена в список нежелательных лиц в Литве.
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