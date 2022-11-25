ГЛАВНОЕ ЗА 25 НОЯБРЯ ⟩ Отставка мэра Юрмалы, в жилой зоне "заблудился" автобус и самые большие зарплаты в Латвии

Отправка белорусских солдат в Украину усугубит ситуацию и "не решит проблему", заявил в четверг, 24 ноября, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, говоря о войне России против Украины.

По данным базирующейся в Нидерландах Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), более 15 000 человек пропали без вести на войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете Financial Times, что Украина намерена вернуть себе все свои территории, включая Крым.

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В Канаде фельдшер скорой помощи Джейми Эриксон, приехавшая на вызов, не поняла, что спасает собственную дочь. Об этом рассказывает "Сноб" со ссылкой на The Guardian.

Вчера, 24 ноября, в полицию Эстонии поступило необычное сообщение: ночью со двора пропали гуси. Хозяйка подозревала, что это дело рук вора.

Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк вместе с коллективом сейчас находится в турне по Америке. В интервью YouTube-каналу "Олицкая" музыкант рассказал, что еще до 2014 года его просили читать рэп на русском, но он отказывался.

Карьера Диего Марадоны длилась 18 лет, а его футбольное путешествие охватило несколько континентов. Он получил известность в составе каталонской "Барселоны", престижной итальянской команды "Наполи" и достиг самых высочайших вершин со сборной Аргентины. Легендарный 10-й номер почти всегда был одет в оттенки синего. Прошло два года, как ушёл из жизни этот великий футболист и одновременно неоднозначная, скандальная личность. Вспоминая легенду, давайте взглянем на истории людей, у которых есть воспоминания о Марадоне.

В середине осени стало известно, что канал "ТНТ" готовит фильм-пародию "СамоИрония судьбы", который выйдет на экраны телевизоров россиян перед Новым годом. Теперь появились первые кадры и подробности. Последовала и реакция в Twitter.

В пятницу, 25 ноября, украинская певица Светлана Лобода опровергла информацию о том, что она добавлена ​​в список нежелательных лиц в Литве.