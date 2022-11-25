Фото ⟩ Под Екабпилсом изъяли партию гашиша. Это привело к аресту 44 человек по всему миру

В марте 2021 года Государственная полиция в сотрудничестве с управлением налогово-таможенной полиции и при информационной поддержке "Европола" задержала в окрестностях Екабпилса на Даугавпилсском шоссе грузовой автомобиль Volvo, в полуприцепе которого был тайник для перевозки гашиша.

Особо опасное наркотическое вещество тщательно спрятали в каменные плиты и дополнительно несколько раз обернули пленкой, поместив между пакетами салфетки, пропитанные вонючей жидкостью, скорее всего, керосином, чтобы скрыть следы возможной перевозки наркотиков.

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Общий объем изъятого вещества, по данным экспертизы, достиг почти тонны - 947 килограммов. Стоимость груза на "черном рынке" можно оценить от 4,5 млн евро оптом до 15 млн евро в розницу.

Это самая крупная изъятая партия гашиша в истории Госполиции. Информация, полученная в ходе расследования, показывает, что груз предназначался в основном для продажи на восточноевропейском рынке, а Латвия использовалась как место перевалки наркотиков.