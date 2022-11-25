"Очередной вброс и черный пиар в мою сторону": Лобода о запрете на въезд в Литву

Свое обращение она разместила в Instagram-аккаунте. По ее словам, это продолжение кампании по дискредитации.

"Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать данную информацию", - написала Лобода.

"На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет", - заявила певица.

Лобода подтвердила, что "запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся". Свой пост певица закончила словами "Слава Украине!!!".

Напомним, что ранее в СМИ прозвучала информация о том, популярная украинская певица Светлана Лобода, планировавшая концертный тур по крупным городам Литвы, будет добавлена ​​в список нежелательных лиц в Литве. Это подтвердила представитель министра иностранных дел Литвы Паулина Левицките.