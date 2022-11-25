Сборная Катара забила свой первый гол в истории чемпионатов мира

Матч прошёл на стадионе "Эль-Тумама" и завершся со счётом 3:1 в пользу сенегальской команды.

В составе победителей голы забили Булайе Диа (41-я минута), Фамара Дьедиу (48`) и Бамба Дьенг (84`). У хозяев турнира отличился Мохаммед Мунтари (78`), который стал первым игроком в истории Катара, забившим гол на чемпионатах мира.

Катар стал первой страной-хозяйкой чемпионата мира, проигравшей два матча на групповом этапе домашнего чемпионата мира. Теперь у хозяев турнира остаются лишь математические шансы на выход в плей-офф.

В другом матче группы "А" в пятницу сыграют команды Нидерландов и Эквадора (начало - 18:00). В заключительных матчах в группе 29 ноября пройдут матчи Нидерланды - Катар и Эквадор - Сенегал.

25 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё два матча :

18:00, Нидерланды - Эквадор

21:00, Англия - США

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!