На встрече с матерями "военнослужащих - участников СВО" президент России Владимир Путин назвал цифру заполненности военных госпиталей - 38%. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Путин: военные госпитали заполнены на 38%
Путин: военные госпитали заполнены на 38%
Во время встречи Путин сказал: "Мне министр обороны Сергей Шойгу говорит, что военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе это касается и реабилитации. Мы обязательно к этому вернемся с тем, чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях минобороны".
Российские власти редко информируют о боевых потерях в Украине: цифры погибших назывались всего несколько раз и при этом были меньше, чем даже число погибших, известных поименно. О количестве раненых ни разу ничего не сообщалось, пишет Русская служба BBC.
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