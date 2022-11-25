Путин: военные госпитали заполнены на 38%

Во время встречи Путин сказал: "Мне министр обороны Сергей Шойгу говорит, что военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе это касается и реабилитации. Мы обязательно к этому вернемся с тем, чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях минобороны".