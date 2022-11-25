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Путин: военные госпитали заполнены на 38%

rus.tvnet.lv
Путин: военные госпитали заполнены на 38%
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: ALEXEI BABUSHKIN / KREMLIN POOL / SPUTNIK

На встрече с матерями "военнослужащих - участников СВО" президент России Владимир Путин назвал цифру заполненности военных госпиталей - 38%. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Во время встречи Путин сказал: "Мне министр обороны Сергей Шойгу говорит, что военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе это касается и реабилитации. Мы обязательно к этому вернемся с тем, чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях минобороны".

Российские власти редко информируют о боевых потерях в Украине: цифры погибших назывались всего несколько раз и при этом были меньше, чем даже число погибших, известных поименно. О количестве раненых ни разу ничего не сообщалось, пишет Русская служба BBC.

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