Лидер атаки сборной Бразилии Неймар пропустит все оставшиеся матчи национальной команды на групповом этапе, сообщает Marca.
Неймар пропустит оставшиеся матчи сборной Бразилии на групповом этапе
По сообщениям источника, такое решение принял главный тренер сборной Бразилии Тите. Специалист решил поберечь звёздного нападающего и не выпускать его на поле в играх со Швейцарией и Камеруном.
Планируется, что Неймар восстановится от травмы и сможет сыграть в матчах плей-офф.
Напомним, Неймар получил травму во втором тайме матча против Сербии (2:0). Бразильца заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николаем Миленковичем.
Помимо Неймара травму в матче против Сербии получил защитник Данило, который также пропустит оставшиеся матчи группового турнира. Сообщается, что у Неймара повреждение правой лодыжки, а Данило получил растяжение левого голеностопа.
На счету 30-летнего Неймара 112 матчей и 75 голов за сборную Бразилии. Больше забил только легендарный Пеле (77).
Бразилии на групповой стадии предстоят матчи против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря). В данный момент бразильцы занимают первое место в группе "G" (3 очка), вторая - Швейцария (3 очка), третий - Камерун (0 очков), четвёртая - Сербия (0 очков).
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