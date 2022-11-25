Неймар пропустит оставшиеся матчи сборной Бразилии на групповом этапе

По сообщениям источника, такое решение принял главный тренер сборной Бразилии Тите. Специалист решил поберечь звёздного нападающего и не выпускать его на поле в играх со Швейцарией и Камеруном.

Планируется, что Неймар восстановится от травмы и сможет сыграть в матчах плей-офф.

Напомним, Неймар получил травму во втором тайме матча против Сербии (2:0). Бразильца заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николаем Миленковичем.

Помимо Неймара травму в матче против Сербии получил защитник Данило, который также пропустит оставшиеся матчи группового турнира. Сообщается, что у Неймара повреждение правой лодыжки, а Данило получил растяжение левого голеностопа.

На счету 30-летнего Неймара 112 матчей и 75 голов за сборную Бразилии. Больше забил только легендарный Пеле (77).

Бразилии на групповой стадии предстоят матчи против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря). В данный момент бразильцы занимают первое место в группе "G" (3 очка), вторая - Швейцария (3 очка), третий - Камерун (0 очков), четвёртая - Сербия (0 очков).