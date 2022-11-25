Англия не смогла обыграть США и досрочно выйти в плей-офф

Матч прошёл на стадионе "Эль-Байт" и завершился вничью - 0:0. За весь матч Англия нанесла три удара в створ ворот, США - один.

Отметим, что Англия ни разу не обыгрывала США в официальных матчах. Команды встречались друг с другом дважды на чемпионатах мира (1950, 2010) - один матч выиграла сборная США, второй закончился вничью.

По итогам игрового дня в группе "В" Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей - США (2 очка), на четвёртой - Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведёт 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21:00.

26 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча :

12:00, Тунис - Австралия

15:00, Польша - Саудовская Аравия

18:00, Франция - Дания

21:00, Аргентина - Мексика

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