Каждый день у пяти младенцев в Латвии диагностируют опасный вирус

Вирус распространяется воздушно-капельным путем и в основном поражает глубокие дыхательные пути. Каждый год с наступлением холодов в BKUS приезжают маленькие дети, у которых этот вирус подтвержден как возбудитель заболевания, но этой осенью число больных вирусом РСВ увеличилось, пояснила главврач в сфере Аллергологии и пульмонологии Инета Грантиня.

Заболевание обычно начинается с насморка, который сопровождается проявлениями поражения глубоких дыхательных путей - хрипами и/или влажными шумами, которые врач слышит при осмотре ребенка.

Чаще всего заболевание протекает тяжело у детей грудного возраста от шести недель до шести месяцев, что связано с ослаблением врожденного иммунитета и анатомическими особенностями дыхательных путей.

Заболевание вирусом протекает тяжелее у всех новорожденных, однако эта инфекция особенно опасна для детей, рожденных очень недоношенными, поскольку у них низкий уровень антител от матери или они отсутствуют. Младенцы и маленькие дети, у которых есть хронические заболевания подвергаются большему риску заражения этим вирусом.

У младенцев воспаление глубоких дыхательных путей имеет тенденцию вызывать настолько тяжелое общее состояние здоровья, что им может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии.

Врач заявила, что родителям младенцев рекомендуется в это время воздержаться от посещения массовых мероприятий и организации детских праздников. Нередки случаи, когда возбудителя приносят домой старшие братья и сестры, которые сами обычно болеют этим вирусом в легкой форме, но он действительно опасен для младенца.