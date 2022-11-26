"Ваши ребята выбрали такую судьбу". Что сказал Путин на встрече с матерями военных и кого на нее не позвали

В октябре родственницы мобилизованных россиян - в основном, их жены и матери - стали записывать видеообращения с призывом к российским властям обеспечить их близких всем необходимым и отвести их от передовой, куда некоторых, по словам их родных, отправили без должной подготовки и снаряжения.

За столом с президентом

"Прекрасно понимаю, что для вас, также как и для других женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, конечно, отношение к этому событию такое... Не то, чтобы праздничное... А, скорее всего, связанное с чувством тревоги и заботы в мыслях о том, что с вашими мальчиками. Потому что для мамы, в каком бы возрасте не был ее сын, - всегда мальчик. А для тех из вас, кто потерял своего сына, то, конечно, это связано и с мыслями об этой трагедии", - сказал Путин в начале встречи.