ВИДЕО ⟩ Блюгер стал вторым латвийским хоккеистом с тремя голевыми передачами в матче НХЛ

Клуб "Питтсбург Пингвинз", за который выступает Блюгер, в пятницу одержал пятую победу подряд, обыграв на выезде "Филадельфия Флайерз" со счётом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).

Латвийский хоккеист отдал результативные передачи при первом, третьем и четвёртом голах, став второй звездой матча.

Блюгер провёл на льду 13 минут 10 секунд, нанёс два броска по воротам, провёл два силовых приёма, заблокировал один бросок, выиграл три из семи вбрасываний и завершил матч с коэффициентом полезности "+2".

До сих пор Сандис Озолиньш был единственным латвийским хоккеистом, сделавшим три голевые передачи в одном матче НХЛ.

За свою карьеру Озолиньш в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ делал четыре результативные передачи, ещё в девяти матчах он ассистировал трижды.

Первой звездой матча был признан Райан Пилинг, который отметился двумя заброшенными шайбами. Ещё по одной шайбе в ворота "Филадельфии" отправили Джош Арчибальд и Сидни Кросби. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Кевин Хейз.

"Пингвины" одержали пятую победу подряд и после 21 игры с 25 очками занимают в Столичном дивизионе 3-е место. "Флайерс" потерпели 9-е поражение кряду и после 21 матча с 19 баллами идут на предпоследней, 7-й позиции в этом же дивизионе.