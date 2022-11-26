Украина опровергает слухи о готовящемся нападении России с территории Беларуси

"Цель такой информационной спецоперации - спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на востоке и юге Украины и заодно показать белорусам якобы намерения Украины атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну", - говорится в заявлении ГУР Facebook.

"Кроме того, такие сообщения имеют целью посеять панику среди украинского общества и являются частью враждебных информационно-психологических спецопераций.

На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного вторжения 25-28 ноября, а через несколько часов дата вторжения сместилась на 28-29 ноября", - отмечается в сообщении.

Разведывательное управление призывает сограждан "не поддаваться вражеским провокациям и доверять только официальным источникам информации".

В украинской разведке добавили, что на территории Беларуси сейчас нет достаточно сильной ударной группировки, а имеющиеся силы обороны Украины на северной границе готовы отразить вероятную атаку противника.