Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины призвало не верить сообщениям о том, что Россия планирует в ближайшее время атаковать Украину со стороны ее северных границ ударной группировкой РФ совместно с белорусской армией, пишет DW.
Украина опровергает слухи о готовящемся нападении России с территории Беларуси
"Цель такой информационной спецоперации - спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на востоке и юге Украины и заодно показать белорусам якобы намерения Украины атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну", - говорится в заявлении ГУР Facebook.
"Кроме того, такие сообщения имеют целью посеять панику среди украинского общества и являются частью враждебных информационно-психологических спецопераций.
На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного вторжения 25-28 ноября, а через несколько часов дата вторжения сместилась на 28-29 ноября", - отмечается в сообщении.
Разведывательное управление призывает сограждан "не поддаваться вражеским провокациям и доверять только официальным источникам информации".
В украинской разведке добавили, что на территории Беларуси сейчас нет достаточно сильной ударной группировки, а имеющиеся силы обороны Украины на северной границе готовы отразить вероятную атаку противника.
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