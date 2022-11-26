Лондон: Россия использует против Украины старые ракеты со снятыми ядерными боеголовками

"На опубликованных в открытых источниках фотографиях видны обломки ракеты воздушного базирования AS-15 Kent [так в классификации НАТО называют ракеты Х-55], которая была, по всей видимости, сбита", - отмечается в сводке.

Эти ракеты были разработаны в 1980-е годы как средства для доставки ядерных боеприпасов. В свою очередь боеголовка с ракеты, которую использовали для удара по Украине, вероятно, была снята и заменена балластом.

"Хотя подобное инертное оружие может нанести некоторый ущерб за счет кинетической энергии, которой обладает ракета, и неиспользованного топлива, она вряд ли сможет с надежностью поразить запланированную цель", - сообщает Минобороны Великобритании.

Галерея: Украина, 24 ноября

Россия "почти наверняка надеется, что такие ракеты будут служить в качестве ложных целей и смогут отвлечь внимание систем противовоздушной обороны", отмечает разведка.

О том, что над Киевом была сбита российская ракета Х-55 с балластом вместо ядерного заряда, 17 ноября сообщило украинское издание Defense Express.