Российские военные используют против Украины старые крылатые ракеты - их запускают без какой-либо боеголовки, говорится в очередной сводке британской разведки о состоянии на украинском фронте, сообщает Русская служба ВВС.
Лондон: Россия использует против Украины старые ракеты со снятыми ядерными боеголовками
"На опубликованных в открытых источниках фотографиях видны обломки ракеты воздушного базирования AS-15 Kent [так в классификации НАТО называют ракеты Х-55], которая была, по всей видимости, сбита", - отмечается в сводке.
Эти ракеты были разработаны в 1980-е годы как средства для доставки ядерных боеприпасов. В свою очередь боеголовка с ракеты, которую использовали для удара по Украине, вероятно, была снята и заменена балластом.
"Хотя подобное инертное оружие может нанести некоторый ущерб за счет кинетической энергии, которой обладает ракета, и неиспользованного топлива, она вряд ли сможет с надежностью поразить запланированную цель", - сообщает Минобороны Великобритании.
Галерея: Украина, 24 ноября
Россия "почти наверняка надеется, что такие ракеты будут служить в качестве ложных целей и смогут отвлечь внимание систем противовоздушной обороны", отмечает разведка.
О том, что над Киевом была сбита российская ракета Х-55 с балластом вместо ядерного заряда, 17 ноября сообщило украинское издание Defense Express.
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