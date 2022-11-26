Почему сборная Нидерландов играет в форме оранжевого цвета?

После развала Священной Римской империи Нидерланды отошли Испании, что не могло понравиться местным жителям: выросли налоги, власть стала более централизованной, а на протестантизм оказывалось существенное давление. В результате начался бунт, переросший в Восьмидесятилетнюю войну Нидерландов за независимость.

Во главе бунта встал принц Вильгельм Оранский, который в 11 лет унаследовал княжество Оранж на юге Франции, благодаря чему и получил свою фамилию.

Оранж - княжество, знаменитое плодородными землями, на которых растут и апельсины, которые нанесены даже на герб.

Оранжевые корни отразились на образе принца, который надевал на поле боя небесно-голубой мундир, лёгкие латы, пышный кружевной галстук, широкополую шляпу с перьями и яркий оранжевый шарф. Со временем этот стиль переняла и армия Нидерландов.

Оранжевый цвет даже нанесли на флаг, под которым голландские повстанцы одержали первые победы. Триколор назвали Флагом принца, со временем он стал государственным. А потом оранжевую полоску на флаге заменили на красную.

Есть три версии, почему так случилось:

По первой, всё дело в красителе для оранжевого цвета, состоявшем из красного и желтого пигментов, со временем жёлтый пигмент выцветал и оранжевая полоса сама по себе превращалась в красную.

По другой версии, оригинальные цвета флага были слишком блеклыми, поэтому рассмотреть их издалека, особенно на море, было сложно, в связи с этим и было решено заменить оранжевый цвет на красный.

Третья версия - во время французской оккупации на стыке 1700-1800-х годов власть настояла, чтобы флаг Нидерландов соответствовал по цвету французскому.