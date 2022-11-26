Австралия одержала первую за 12 лет победу на ЧМ

Матч прошёл на стадионе "Эль-Джануб" в Эль-Вакре и завершился со счётом 1:0 в пользу сборной Австралии. Единственный гол на 23-й минуте забил Митчелл Дюк.

Для сборной Австралии эта победа стала первой за 12 лет. До этого австралийцы побеждали на чемпионате мира с 2010 года, когда в последнем матче группового турнира обыграли сборную Сербии (2:1). На ЧМ-2014 и ЧМ-2018 сборная Австралии лишь раз сыграла вничью.

Напомним, в первом туре чемпионата мира в Катаре австралийцы потерпели поражение от Франции (1:4), а Тунис сыграл вничью с Данией (0:0). Сегодня в другом матче группы "D" сыграют сборные Дании и Франции (начало - 18:00).

В заключительном туре в этой группе 30 ноября пройдут матчи Австралия - Дания и Тунис - Франция.

26 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё три матча :

15:00, Польша - Саудовская Аравия

18:00, Франция - Дания

21:00, Аргентина - Мексика

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