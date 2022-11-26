Сб, 26.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

По воскресеньям с балкона столичной Ратуши будет звучать рождественская музыка

rus.tvnet.lv/LETA
По воскресеньям с балкона столичной Ратуши будет звучать рождественская музыка
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Зажженная рождественская елка на Ратушной площади в Риге
Зажженная рождественская елка на Ратушной площади в Риге Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Во время адвента на балконе столичной Ратуши каждое воскресенье будут проходить концерты, сообщили организаторы.

Концерты с участием ансамбля TrombonsLV состоятся 27 ноября, 4 декабря, 11 декабря и на Рождество, 25 декабря, в 14:00 и 16:00. На концертах выступят Вайрис Нартишс (тромбон, альтгорн), Артур Хрусталев (тромбон), Марис Зондакс (тромбон), Каспар Шмитс (туба).

Организаторы мероприятий отмечают, что с 1998 года концерты "Музыка башен Вецриги" являются неотъемлемой частью культуры Риги, а сама традиция музицирования на церковных башнях и балконе Ратуши по большим праздникам (на Рождество, Пасху и др.) существовала еще до 19-го века.

Концерты проводятся при финансовой поддержке Рижской думы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх