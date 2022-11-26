По воскресеньям с балкона столичной Ратуши будет звучать рождественская музыка

Концерты с участием ансамбля TrombonsLV состоятся 27 ноября, 4 декабря, 11 декабря и на Рождество , 25 декабря, в 14:00 и 16:00. На концертах выступят Вайрис Нартишс (тромбон, альтгорн), Артур Хрусталев (тромбон), Марис Зондакс (тромбон), Каспар Шмитс (туба).

Организаторы мероприятий отмечают, что с 1998 года концерты "Музыка башен Вецриги" являются неотъемлемой частью культуры Риги, а сама традиция музицирования на церковных башнях и балконе Ратуши по большим праздникам (на Рождество, Пасху и др.) существовала еще до 19-го века.