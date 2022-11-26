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Видео ⟩ В Риге водитель разбил Porsche и сбежал

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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В Риге водитель разбил Porsche и сбежал
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Попавший в аварию автомобиль Porsche
Попавший в аварию автомобиль Porsche Фото: @Sadursme/Facebook.com

Утром в субботу, 26 ноября, в Риге в ДТП попал автомобиль Porsche, причем водителя на месте происшествия не оказалось. Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Стражи порядка получили информацию об аварии в 6:50 - она произошла на улице Астрида Бриана в Риге, в результате ДТП пострадал автомобиль Porsche.

По информации полиции, неустановленный водитель на автомобиле Porsche съехал с проезжей части и врезался в дорожный знак, повредив его.

Видео: В Риге в аварию попал автомобиль Porsche

На видео видно, что машина пострадала значительно, сработали подушки безопасности.

Водитель после совершения аварии покинул место происшествия. Государственная полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства произошедшего и личность водителя машины.

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