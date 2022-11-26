Утром в субботу, 26 ноября, в Риге в ДТП попал автомобиль Porsche, причем водителя на месте происшествия не оказалось. Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Видео ⟩ В Риге водитель разбил Porsche и сбежал
В Риге водитель разбил Porsche и сбежал
Стражи порядка получили информацию об аварии в 6:50 - она произошла на улице Астрида Бриана в Риге, в результате ДТП пострадал автомобиль Porsche.
По информации полиции, неустановленный водитель на автомобиле Porsche съехал с проезжей части и врезался в дорожный знак, повредив его.
Видео: В Риге в аварию попал автомобиль Porsche
На видео видно, что машина пострадала значительно, сработали подушки безопасности.
Водитель после совершения аварии покинул место происшествия. Государственная полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства произошедшего и личность водителя машины.
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