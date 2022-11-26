Гол Левандовски помог Польше обыграть Саудовскую Аравию

Матч проходил на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне и завершился победой сборной Польши со счётом 2:0.

Сборная Саудовской Аравии по ходу первого тайма имела игровое преимущество и создала несколько опасных моментов, однако счёт открыли поляки. На 39-й минуте Роберт Левандовски не сумел переправить мяч в ворота, но отработал эпизод до конца и сделал точную передачу на Пётра Зелиньски, который нанёс точный удар.

Ещё до перерыва саудовцы могли отыграться, но голкипер сборной Польши Войцех Щенсны сначала отразил удар Салема Аль-Давсари с 11-метровой отметки, а затем успел среагировать и на добивании.

В середине второго тайма польский нападающий Аркадиуш Милик попал в перекладину, а несколько минут спустя футболистов Саудовской Аравии после удара Роберта Левандовски выручила штанга ворот.

На 81-й минуте Левандовски всё-таки сумел удвоить преимущество сборной Польши и установил итоговый счёт в матче. Отметим, что для Левандовски это дебютный гол на мировых первенствах. В активе нападающего теперь 77 голов за национальную сборную.

Благодаря этой победе Польша поднялась на первое место в группе "С", набрав 4 очка. Саудовская Аравия идёт второй с 3 очками. В другом матче группы "С" позднее в субботу сыграют сборные Аргентины и Мексики (начало - 21:00).

В заключительном туре в этой группе 30 ноября пройдут матчи Польша - Аргентина и Саудовская Аравия - Мексика.

26 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё два матча :

18:00, Франция - Дания

21:00, Аргентина - Мексика

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