Проклятие снято! Дубль Мбаппе вывел сборную Франции в плей-офф

Матч проходил на "Стэдиум 974" в Дохе и завершился победой французской сборной со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, а на 61-й минуте счёт в матче открыл Килиан Мбаппе. На 68-й минуте после розыгрыша углового Андреас Кристенсен головой отправил мяч в сетку и восстановил равновесие на табло. Окончательный счёт в матче на 86-й минуте установил Мбаппе, который замкнул идеальный навес Антуана Гризманна на дальнюю штангу.

Благодаря этой победе команда Дидье Дешама набрала 6 очков в группе "D" и первой среди участников турнира гарантировала себе место в 1/8 финала. Вторую строчку в таблице занимает Австралия (3 очка), затем идут Дания и Тунис - у них по одному баллу.

Также сборная Франции сняла "проклятие" действующих чемпионов мира, которые на следующем ЧМ не выходили в плей-офф. Так было последние три турнира, когда сборные Италии, Испании и Германии проваливалась на следующих после победных чемпионатах мира.

В последнем туре Франция сыграет с Тунисом, а Дания встретится с Австралией. Обе игры назначены на 30 ноября.

26 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё один матч :

21:00, Аргентина - Мексика

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