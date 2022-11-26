На Таллиннском шоссе столкнулись несколько автомобилей

LVC заявляет, что объезд возможен по соседнему старому шоссе.

Столкнулись автобус Flixbuss, грузовик и автомобиль BMW X5.

Согласно информации на сайте Flix bus, автобус, который выехал из Вильнюса в субботу в 10:35, прибыл в Таллинн с опозданием больше чем на два часа.

Примерно два часа автобус стоял возле Светциемса.

На месте аварии работают Государственная полиция и Служба скорой медицинской помощи. Как минимум один пострадавший госпитализирован.

LVC сообщает, что движение на месте аварии около 20:00 уже частично восстановлено - оно организуется в одну полосу.

Авария произошла на Таллиннском шоссе (А1) на 80-м километре.

‼️ Negadījuma vietā uz Ainažu šosejas (A1, 80. km) pie Svētciema satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa blakus esošo veco šoseju. https://t.co/6H47NEmR4o pic.twitter.com/RNHs4mly1Y — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 26, 2022