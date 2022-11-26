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На Таллиннском шоссе столкнулись несколько автомобилей

rus.tvnet.lv
На Таллиннском шоссе столкнулись несколько автомобилей
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Авария на Таллинском шоссе
Авария на Таллинском шоссе Фото: Ekrānuzņēmums no video

На Таллиннском шоссе (A1, км 80) возле Светциемса произошло столкновение нескольких транспортных средств. Некоторое время движение на шоссе было полностью заблокировано, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC). 

LVC заявляет, что объезд возможен по соседнему старому шоссе.

Столкнулись автобус Flixbuss, грузовик и автомобиль BMW X5.

Согласно информации на сайте Flix bus, автобус, который выехал из Вильнюса в субботу в 10:35, прибыл в Таллинн с опозданием больше чем на два часа.

Примерно два часа автобус стоял возле Светциемса.

На месте аварии работают Государственная полиция и Служба скорой медицинской помощи. Как минимум один пострадавший госпитализирован.

LVC сообщает, что движение на месте аварии около 20:00 уже частично восстановлено - оно организуется в одну полосу.

Авария произошла на Таллиннском шоссе (А1) на 80-м километре.

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