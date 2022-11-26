На Таллиннском шоссе (A1, км 80) возле Светциемса произошло столкновение нескольких транспортных средств. Некоторое время движение на шоссе было полностью заблокировано, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).
На Таллиннском шоссе столкнулись несколько автомобилей
LVC заявляет, что объезд возможен по соседнему старому шоссе.
Столкнулись автобус Flixbuss, грузовик и автомобиль BMW X5.
Согласно информации на сайте Flix bus, автобус, который выехал из Вильнюса в субботу в 10:35, прибыл в Таллинн с опозданием больше чем на два часа.
Примерно два часа автобус стоял возле Светциемса.
На месте аварии работают Государственная полиция и Служба скорой медицинской помощи. Как минимум один пострадавший госпитализирован.
LVC сообщает, что движение на месте аварии около 20:00 уже частично восстановлено - оно организуется в одну полосу.
Авария произошла на Таллиннском шоссе (А1) на 80-м километре.
‼️ Negadījuma vietā uz Ainažu šosejas (A1, 80. km) pie Svētciema satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa blakus esošo veco šoseju. https://t.co/6H47NEmR4o pic.twitter.com/RNHs4mly1Y— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 26, 2022
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