Месси спас Аргентину от досрочного вылета с ЧМ-2022

Аргентинцы в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 выиграли у сборной Мексики. Матч прошёл на стадионе "Лусаил Айконик" и завершился со счётом 2:0.

Первая половины встречи прошла практически без голевых моментов, а во втором тайме Аргентина завладела инициативой и сумела открыть счёт на 64-й минуте. Автором гола стал Лионель Месси, который принял мяч перед штрафной площадью и решился на дальний удар с левой ноги.

На 87-й минуте мексиканцы пропустили во второй раз. На этот раз красивым ударом в верхний угол отметился Энцо Фернандес, которому ассистировал Месси.

Отметим, что 35-летний Месси забил свой 8-й мяч на чемпионатах мира и сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду и Диего Марадоной. Чтобы повторить рекорд немца Мирослава Клозе, и Месси, и Роналду надо забить ещё по 8 голов.

Аргентина благодаря победе над Мексикой избежала досрочного вылета с ЧМ-2022. Команда поднялась на второе место в группе "D" (3 очка). Первое место после второго тура занимает Польша (4 очка), третья - Саудовская Аравия (3 очка), Мексика - четвёртая (1 очко).

В заключительном туре аргентинцы встретятся 30 ноября с Польшей, а мексиканцы в этот же день сыграют с Саудовской Аравией. Оба матча начнутся в 21:00.

27 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча :

12:00, Япония - Коста-Рика

15:00, Бельгия - Марокко

18:00, Хорватия - Канада

21:00, Испания - Германия

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