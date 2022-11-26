Сборная Аргентина одержала свою первую победу на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Месси спас Аргентину от досрочного вылета с ЧМ-2022
Аргентинцы в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 выиграли у сборной Мексики. Матч прошёл на стадионе "Лусаил Айконик" и завершился со счётом 2:0.
Первая половины встречи прошла практически без голевых моментов, а во втором тайме Аргентина завладела инициативой и сумела открыть счёт на 64-й минуте. Автором гола стал Лионель Месси, который принял мяч перед штрафной площадью и решился на дальний удар с левой ноги.
На 87-й минуте мексиканцы пропустили во второй раз. На этот раз красивым ударом в верхний угол отметился Энцо Фернандес, которому ассистировал Месси.
Отметим, что 35-летний Месси забил свой 8-й мяч на чемпионатах мира и сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду и Диего Марадоной. Чтобы повторить рекорд немца Мирослава Клозе, и Месси, и Роналду надо забить ещё по 8 голов.
Аргентина благодаря победе над Мексикой избежала досрочного вылета с ЧМ-2022. Команда поднялась на второе место в группе "D" (3 очка). Первое место после второго тура занимает Польша (4 очка), третья - Саудовская Аравия (3 очка), Мексика - четвёртая (1 очко).
В заключительном туре аргентинцы встретятся 30 ноября с Польшей, а мексиканцы в этот же день сыграют с Саудовской Аравией. Оба матча начнутся в 21:00.
27 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча:
- 12:00, Япония - Коста-Рика
- 15:00, Бельгия - Марокко
- 18:00, Хорватия - Канада
- 21:00, Испания - Германия
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