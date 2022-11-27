"Си Цзиньпин, уходи!" Масштабные протесты в Шанхае, Пекине и других городах Китая

Другие рассказали о случаях насилия: один из участников акции сообщил агентству Ассошиэйтед пресс, что его друга избили полицейские, а двоих других обрызгали перцовым аэрозолем.

В воскресенье в Шанхае наблюдалось значительное присутствие полиции, поскольку множество людей собрались на новую акцию протеста Фото: BBC

Хотя к утру воскресенья волнения в Шанхае поутихли, Би-би-си отметила усиленное присутствие полиции в районе проведения акции протеста: на улицах было несколько десятков полицейских, частных охранников и сотрудников полиции в штатском.

В интернете появились фотографии и видеозаписи бдений в память о жертвах пожара в Урумчи, с которых и начались нынешние волнения, и начинают акции протеста в университетах Пекина и Нанкина.

Сотни людей приняли участие в одной из таких демонстраций в столичном университете Цинхуа, сообщил один из студентов информационному агентству AFP.

Демонстранты несли чистые листы бумаги - это новый символ неповиновения китайской цензуре - и скандировали лозунги в поддержку свободы и демократии.

Видеозаписи протестов сложно верифицировать, но на многих из них протестующие откровенно критикуют правительство и лично Си Цзиньпина.

На кадрах видно, как демонстранты маршируют по улицам, призывая к прекращению локдаунов Фото: Reuters

Начало протестов

Накануне в китайских соцсетях появились видео новых массовых протестов против жестких ковидных ограничений в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. По сообщениям, демонстрации вспыхнули после пожара в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли 10 человек.