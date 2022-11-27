СМИ: у 20 из 30 стран НАТО закончились запасы оружия для Украины

При этом оставшиеся 10 стран, в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды, еще готовы предоставлять оружие. По словам собеседника The New York Times, НАТО уже поставило Украине вооружения в 40 миллиардов долларов.

По мнению экспертов, обе стороны войны в Украине расходуют вооружение невиданными во времен Второй мировой войны темпами, и многие западные страны оказались к этому не готовы.

Для сравнения, в Афганистане силы НАТО выпускали по 300 артиллерийских выстрелов в день и не особо переживали о противовоздушной обороне.

А войска Украины могут производить тысячи выстрелов в день и все еще очень нуждаются в средствах ПВО от российских ракет и беспилотников иранского производства.

"Один день в Украине - это месяц или больше в Афганистане", - сообщила NYT эксперт по обороне и бывшая помощница генсека НАТО Камилла Гранд.

Как рассказал газете высокопоставленный представитель НАТО, прошлым летом в Донбассе украинцы выпускали от шести до семи тысяч артиллерийских снарядов в день, а россияне — от 40 до 50 тысяч снарядов ежедневно. Для сравнения: США производят только 15 тысяч снарядов в месяц.