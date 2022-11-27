Рижское "Динамо" одержало победу со счётом 19:0

"Динамо" у себя дома одержало разгромную победу над "Динабургом" - 19:0 (4:0, 5:0, 10:0).

Уже в первом периоде "динамовцы" четырежды поразили ворота соперника, сняв все вопросы о победителе. Во втором периоде рижане отправили в ворота "Динабурга" ещё пять шайб, а в заключительном игровом отрезке ещё десять шайб оказалось в воротах гостей.

Четырьмя заброшенными шайбами в этом матче отметился Гинтс Мейя, который также записал на свой счёт две результативные передачи. Юрис Зиеминьш и Кристиан Зелтс (оба 3+3) набрали по шесть очков, дублем отметились Алексей Козлов (2+3) и Микелис Редлихс (2+2) и ещё по голу на свой счёт записали Эмилс Эзитис, Илья Греков и Рейнис Демитерс.

Турнирную таблицу чемпионата Латвии с 40 очками возглавляет клуб "Мого". Следом идут рижское "Динамо" (31 очко) и "Земгале" (28).

В этом сезоне в чемпионате Латвии принимает участие девять команд - шесть из Латвии и три из Литвы. Действующим чемпионом является "Земгале".