Почти во всем Киеве восстановлено электроснабжение

В большей части столицы Украины в утро воскресенья было восстановлено электроснабжение, отопление, подача воды и мобильная связь, в Telegram сообщила военная администрация Киева.

Продолжаются ремонтные работы сети электроснабжения, и большой спрос может привести к локальным нарушениям электроснабжения, предупредила администрация.

В среду Россия выпустила около 70 ракет против объектов инфраструктуры водоснабжения и электроснабжения Украины, в результате чего миллионы украинцев остались без электричества, воды и тепла.