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Почти во всем Киеве восстановлено электроснабжение

rus.tvnet.lv
Почти во всем Киеве восстановлено электроснабжение
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Киев без света. Иллюстративное фото.
Киев без света. Иллюстративное фото. Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Через четыре дня после сильного обстрела почти во всем Киеве восстановлено электроснабжение, сообщила военная администрация столицы Украины.

В большей части столицы Украины в утро воскресенья было восстановлено электроснабжение, отопление, подача воды и мобильная связь, в Telegram сообщила военная администрация Киева.

Продолжаются ремонтные работы сети электроснабжения, и большой спрос может привести к локальным нарушениям электроснабжения, предупредила администрация.

В среду Россия выпустила около 70 ракет против объектов инфраструктуры водоснабжения и электроснабжения Украины, в результате чего миллионы украинцев остались без электричества, воды и тепла.

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