Коста-Рика обыграла Японию после разгромного поражения от Испании

Матч проходил на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане и завершился победой Коста-Рики со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник Кейшер Фуллер на 81-й минуте. Он нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.

После этого матча у Японии и Коста-Рики по 3 очка на счету. В прошлом туре немцы проиграли японцам (1:2), а костариканцы разгромно уступили испанцам (0:7). Сегодня между собой сыграют две другие команды группы "E" - Испания и Германия (начало - 21:00).

В заключительном туре группового раунда японцы встретятся с Испанией, а костариканцы сыграют с Германией. Оба матча состоятся 1 декабря и начнутся в 21:00.

27 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё три матча :

15:00, Бельгия - Марокко

18:00, Хорватия - Канада

21:00, Испания - Германия

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