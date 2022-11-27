ВСУ: 10 декабря в России может начаться "скрытая волна мобилизации"

Информация, имеющаяся в распоряжении генерального штаба, свидетельствует о том, что в России и оккупированных районах Украины проводятся подготовительные работы, чтобы с 10 декабря этого года осуществить еще одну "скрытую волну мобилизации".

В конце октября в России объявили о конце мобилизации, но декрет об этом не был издан.

Ранее источники «Медузы» сообщали, что зимой власти могут провести второй этап мобилизации. Официально в Кремле такие планы отрицают.