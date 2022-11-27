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ВСУ: 10 декабря в России может начаться "скрытая волна мобилизации"

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ВСУ: 10 декабря в России может начаться "скрытая волна мобилизации"
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Мобилизованные солдаты России. Иллюстративное фото.
Мобилизованные солдаты России. Иллюстративное фото. Фото: SERGEY PIVOVAROV/REUTERS

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утверждает, что с 10 декабря в России может начаться новая "скрытая волна мобилизации". Так сказано в утреннем сообщении генерального штаба 27 ноября, сообщает "Медуза".

Информация, имеющаяся в распоряжении генерального штаба, свидетельствует о том, что в России и оккупированных районах Украины проводятся подготовительные работы, чтобы с 10 декабря этого года осуществить еще одну "скрытую волну мобилизации".

В конце октября в России объявили о конце мобилизации, но декрет об этом не был издан.

Ранее источники «Медузы» сообщали, что зимой власти могут провести второй этап мобилизации. Официально в Кремле такие планы отрицают.

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