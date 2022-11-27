Сборная Бельгии сенсационно проиграла Марокко

Матч прошёл на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершился победой сборной Марокко со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл под небольшим преимуществом сборной Бельгии, но отличились в этой половине встрече марокканцы. Хаким Зиеш забил гол на 3-й добавленной к первому тайму минуте, однако после просмотра VAR гол был отменён из-за положения вне игры у африканского футболиста.

Во втором тайме уже футболисты сборной Марокко больше контролировали ситуацию на поле и на 73-й минуте им удалось забить уже чистый гол, и снова со штрафного - Абдельхамид Сабири пробил Тибо Куртуа. Перед финальным свистком Закария Абухляль с передачи Зиеша установил итоговый счёт встречи.

Отметим, что сборная Бельгии прервала серию без поражений на групповом этапе чемпионатов мира. До этого в последний раз бельгийцы уступали в группе в 1994 году - Германии (2:3). В 1998-м у них было 3 ничьих, в 2002-м - победа и две ничьих, в 2014-м - три победы, как и в 2018-м.

Эта победа позволила Марокко набрать 4 очка и подняться на первое место группы "F". Бельгийцы, у которых в активе 3 очка, опустились на вторую строчку квартета. Сегодня, 27 ноября, состоится ещё один матч группы "F" между Канадой и Хорватией (начало - в 18:00).

В последнем туре группового этапа Бельгия сыграет с Хорватией, а Марокко - с Канадой. Оба матча пройдут 1 декабря.

27 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё два матча :

18:00, Хорватия - Канада

21:00, Испания - Германия

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