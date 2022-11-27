Пн, 28.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В понедельник Латвию ждет небольшой снегопад

rus.tvnet.lv/LETA
В понедельник Латвию ждет небольшой снегопад
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Электросамокат в снегу.
Электросамокат в снегу. Фото: Marko Saarm

Понедельник, 28 ноября, будет пасмурным, температура воздуха составит около нуля градусов, местами возможен небольшой снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На некоторых участках дороги будут скользкими. Ветер слабый с востока. Максимальная температура воздуха составит +2...-2 градуса.

В Риге днем ожидается облачная погода без существенных осадков, температура около 0 градусов.

Галерея: Снег в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх