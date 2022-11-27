Понедельник, 28 ноября, будет пасмурным, температура воздуха составит около нуля градусов, местами возможен небольшой снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В понедельник Латвию ждет небольшой снегопад
В понедельник Латвию ждет небольшой снегопад
На некоторых участках дороги будут скользкими. Ветер слабый с востока. Максимальная температура воздуха составит +2...-2 градуса.
В Риге днем ожидается облачная погода без существенных осадков, температура около 0 градусов.
Галерея: Снег в Риге
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