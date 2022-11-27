В автобусе, который потерпел аварию в Айнажи в субботу, 26 ноября, находились украинские солдаты, сообщили агентству BNS в вооруженных силах Эстонии.
В попавшем в ДТП у Айнажи автобусе находились украинские военнослужащие
"В результате ДТП пострадал один военнослужащий вооруженных сил Эстонии, который был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Другие пострадавшие в аварии пассажиры были военнослужащими вооруженных сил Украины. Они также доставлены в больницу", - сообщили в вооруженных силах Эстонии.
Но информации Rus.Postimees, военнослужащие проходили в Эстонии обучение.
Как сообщалось, в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Айнажи пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, один погиб, сообщила ранее директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.
23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.
17 человек не получили травм, опасных для здоровья, но в целях предосторожности были доставлены в больницу для обследования.
ДТП произошло в субботу около 19:20 на 101-м км Таллинского шоссе в Айнажи.
Аварию потерпел автобус эстонской транспортной компании MK Autobus, погиб находившийся за его рулем водитель из Эстонии, сообщили в компании.
Представитель MK Autobus Тайр Тедер сказал агентству BNS, что рейс был чартерным. Находившийся за рулем водитель скончался на месте, другого водителя автобуса доставили в больницу с переломом ноги. По словам выжившего водителя, встречный грузовик не справился с управлением и врезался в автобус со стороны водителя автобуса. Дорожные условия на месте аварии из-за снегопада были очень плохими.
Агентству LETA представитель компании сообщил, что в автобусе находились 48 человек - 46 пассажиров и два водителя. Автобус направлялся из Эстонии в Польшу.
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту ДТП. В ходе расследования будут установлены причины аварии.
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