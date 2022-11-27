В попавшем в ДТП у Айнажи автобусе находились украинские военнослужащие

"В результате ДТП пострадал один военнослужащий вооруженных сил Эстонии, который был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Другие пострадавшие в аварии пассажиры были военнослужащими вооруженных сил Украины. Они также доставлены в больницу", - сообщили в вооруженных силах Эстонии.

Но информации Rus.Postimees, военнослужащие проходили в Эстонии обучение.

Как сообщалось, в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Айнажи пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, один погиб, сообщила ранее директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.

17 человек не получили травм, опасных для здоровья, но в целях предосторожности были доставлены в больницу для обследования.

ДТП произошло в субботу около 19:20 на 101-м км Таллинского шоссе в Айнажи.