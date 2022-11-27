Сборная Канады лишилась шансов на выход из группы

Матч прошёл на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе и завершился со счётом 4:1 в пользу футболистов сборной Хорватии.

Канадцы повели уже на 2-й минуте благодаря точному удару Альфонсо Дэвиса. Этот гол стал для канадцев первым в истории на чемпионатах мира, однако они не смогли удержать преимущество даже до конца тайма.

На 27-й Андрей Крамарич сравнял счёт, но гол не был засчитан из-за офсайда. Однако, на 36-й минуте Крамарич всё-таки забил после передачи Ивана Перишича, а на 44-й преимущество сборной Хорватии увеличил Марко Ливайя. На 70-й минуте Крамарич оформил дубль, а окончательный счёт на 90+4-й минуте установил Ловро Майер.

После двух туров сборная Канады не смогла набрать очков и лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Хорватия по итогам двух туров занимает первую строчку (4 очка), вторая - сборная Марокко (4 очка), третья - Бельгия (3 очка).

В рамках заключительного тура хорваты 1 декабря встретятся с Бельгией, а канадцы в этот же день сыграют с Марокко. Обе встречи начнутся в 17:00.

27 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё один матч :

21:00, Испания - Германия

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